Путин заявил о многополярности мира и указал на формирование новых центров силы в Азии

Путин заявил о многополярности мира и указал на формирование новых центров силы в Азии
Путин заявил о многополярности мира и указал на формирование новых центров силы в Азии. Фото: Кремль

По мнению президента Российской Федерации Владимира Путина, ключевую роль в изменении мира и его многополярности сейчас играет Азия.

Путин подчеркнул, что именно в Азии постепенно крепнут новые силы. Соответствующе заявление он сделал на саммите в Астане. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы РФ, мир уже становится многополярным. Новые центры силы сосредотачиваются в Азии.

«Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль, в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — заключил президент.

Путин подчеркнул, что Россия делает все для создания системы равной и неделимой безопасности. Кроме того, РФ призывает ликвидировать искусственные преграды для восстановления цепочек поставок товаров.

В Астану президент прилетел в ночь на 13 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин накинул пальто на плечи президенту ОАЭ в качестве жеста внимания.

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