В Ленобласти за последние 24 часа выявили еще 263 новых пациента с COVID-19

В Ленобласти за последние 24 часа выявили еще 263 новых пациента с COVID-19
В Ленобласти за последние 24 часа выявили еще 263 новых пациента с COVID-19. Фото: Pxhere

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 263 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 13 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 234 407 местных жителей. Всего выздоровели 227 703 пациента, в том числе 289 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 268 человек. На втором месте оказалась Свердловская область — 1022 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что руководитель Управления Роспотребнадзора описала коронавирусную обстановку в Северной столице. По ее словам, несмотря на то, что ситуация напряженная, вводить новые ограничения в городе не будут.

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