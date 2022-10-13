Грибник призвал не пробовать в кафе новый «мухоморный бургер»

Некоторые кафе начали предлагать посетителям новинку — «мухоморный бургер», пробовать который эксперт все же не советуют. Гастрономическая новинка оказалась не такой полезной, как ее позиционируют часть заведений.

Грибник, организатор грибных туров Антон Трофимов в беседе с «МК в Питере» объяснил, что если мухомор отварить два раза, то ничего страшного в нем не будет. По словам эксперта, сам по себе он не ядовитый, но является галлюциногеном, поэтому запрет Роспотребнадзора на его употребление — это правильная мера.

Трофимов подчеркнул, что появившиеся не так давно микродозинги являются формой наркомании, и гриб на самом деле не уменьшает стресс и не улучшает концентрацию внимания. По большей части обратное утверждение — это самовнушение. Также, по словам эксперта, когда продаются блюда из лесных грибов, нет гарантий, что туда не попало ничего вредного или опасного.

«Мухоморный бургер» заметили в одном из заведении быстрого питания в Красноярске летом 2022 года.