Петербургские власти ищут подрядчика для разработки предпроекта «коричневой» линии метро

В Петербурге занялись подготовкой к строительству нового участка Красносельско-Калининской, или коричневой, линии метрополитена. В настоящий момент идет поиск подрядчика.

На сайте госзаказа появилась информация о конкурсе на разработку предпроектной документации. Заказчиком выступает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Заявки будут принимать до 28 октября, а начальная стоимость контракта составляет 80,6 млн рублей.

Планируется, что предпроект будет закончен в ноябре 2025 года. Победитель конкурса должен будет разработать предпроектную документацию по строительству участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Полюстровский проспект-1» до станции «Ручьи» с электродепо «Ручьи».

Участок коричневой линии от станции «Суворовский проспект-1» до «Пискаревки» через станции метро «Смольный», «Полюстровский проспект-1» и «Бестужевская» планируется проложить к 2033 году, а строительство перегоне до «Ручьев» стартует в 2034 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге специалисты проведут капитальный ремонт эскалатора на станции метро «Политехническая».