Попавшая в больницу с отравлением веществами школьница с улицы Седова отказалась говорить с врачами

В Невском районе Петербурга восьмиклассница попала в больницу с отравлением неизвестным веществом. Девушка отказалась от разговоров и заявила, что ничего не употребляла.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 14 октября из Детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что с улицы Седова скорая помощь забрала школьницу с отравлением неизвестными веществами.

Ученицу 8 класса госпитализировали с токсическим действием неуточненных веществ в состоянии средней степени тяжести. Сама школьница утверждала забиравшим ее врачам, что ничего не употребляла. Помимо этого девушка не произнесла ни слова и отказалась от каких-либо разговоров.

Правоохранители выяснили, что девочка проживает в полной семье, на учете в ПДН не состоит.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что девятикласснице из Петербурга пришлось самой себе вызывать скорую помощь после глотка сердечных лекарств.