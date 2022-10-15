Россиян предупредили: храп с остановкой дыхания — самая частая причина смерти во сне

Отоларинголог Мальченко рассказала, чем грозит человеку храп во сне. Оказывается, от этого можно умереть.

По информации URA.RU,врач отоневролог Ольга Мальченко заявила, что храп с остановкой дыхания является одной из главных причин смерти человека во сне. По ее словам, в том случае, если это осложненный храп, то при самой легкой степени человек рискует получить артериальную гипертензию, повышение артериального и внутричерепного давления.

«Если человек не высыпается и начинается дневная сонливость, снижается работоспособность и качество жизни», — отметила Ольга Мальченко.

По словам специалиста, храп всегда является симптомом другого заболевания.

«Храп — это всегда вторичная причина. Он бывает трех уровней. Когда нарушено носовое дыхание, то есть, это могут быть заболевания в полости носа, полипы, кисты, искривление перегородки. Может быть, при нормальном носовом дыхании проблемы с небом. Например, хронический тонзиллит, когда большие миндалины. Могут быть аденоиды, которые в детстве не ушли. Также это может быть проблема избыточного веса», — уточнила отоларинголог.

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