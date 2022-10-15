Бразилия оштрафовала Apple на $19 мл за продажу iPhone без зарядных устройств

По информации зарубежных СМИ, бразильский суд оштрафовал компанию Apple на $19 млн по иску местной ассоциации по защите прав потребителей и налогоплательщиков. Представители ассоциации утверждали, что компания прибегает к некорректной практике, продавая свои флагманские продукты без зарядных устройств под видом экологической политики по снижению углеродных выбросов.

«Очевидно, что под предлогом «зелёной инициативы» ответчик навязывает потребителю обязательную покупку адаптеров питания, которые раньше поставлялись вместе с продуктом», — отметили в суде.

Стоит отметить, что противостояние Apple и бразильских покупателей длится довольно долго. Так в начале сентября бразильские власти предписали компании обязательно продавать любые версии iPhone в комплекте с зарядными устройствами и оштрафовали её на $2,38 млн за дискриминацию потребителей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Apple официально признала iPhone 5c и iPad mini устаревшими.