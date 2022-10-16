После занятий в детском центре на Приморском 4-летний мальчик попал в больницу с отравлением

После занятий в детском центре на Приморском 4-летний мальчик попал в больницу с отравлением. Фото: Unsplash

После занятий в детском центре на Приморском 4-летний мальчик попал в больницу с отравлением. Фото: Unsplash

В Центральном районе Санкт-Петербурга маленькому мальчику пришлось вызывать скорую после его возвращение из образовательного центра.

Как стало известно Gazeta.SPB, 14 октября около 17:30 из квартиры дома на Гороховой улице с отравлением неизвестным веществом в тяжелом состоянии медики забрали четырехлетнего мальчика.

Пол словам отца ребенка, 13 октября после занятий в центре «Развитие» на Приморском проспекте ребенок стал отказываться от еды. На следующий день мальчик был очень вялый, не мог пить и есть, жаловался на боль в животе, у него появилась рвота, после этого было принято решение вызвать скорую помощь. Чем мог отравиться, ребенок не знает.

Медики пояснили, что изначальный диагноз «Отравление неизвестным веществом» был поставлен для перестраховки. Предварительное заключение: функциональное расстройство ЖКТ. У малыша взяли все анализы для подтверждения диагноза.

Семья мальчика полная, 49-летняя мама и 56-летний отец работают на свое ИП. Сейчас женщина находится в командировке.

В настоящее время специалисты устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Северной столицы восьмиклассница попала в больницу с отравлением неизвестным веществом.