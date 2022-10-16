В Санкт-Петербурге «вторичка» стала дороже почти на 15%

В Санкт-Петербурге "вторичка" стала дороже почти на 15%. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В Санкт-Петербурге "вторичка" стала дороже почти на 15%. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Цены за квадратный метр на вторичном рынке Северной столицы за 8 месяцев стали больше на 14,95%.

Как сообщает АБН, в денежном эквиваленте жилье увеличилось в цене на 26 тысяч рублей за один квадратный метр. Сейчас его средняя стоимость в старом фонде взлетела до 199,8 тысяч рублей.

В большей степени заметен рост стоимости в Адмиралтейском районе Петербурга, — здесь цены увеличились на 21,23%, или на 44,7 тысяч рублей, достигнув 255,2 тысяч рублей. Следом за ним идет Приморский район, где жилье подорожало на 21,08%, или на 38,5 тысяч рублей, достигнув 221,1 тысячи рублей.

В меньшей степени стоимость жилья изменилась в Василеостровском районе, — изменения здесь произошли всего на 5,33%, или на 11,3 тысяч рублей, достигнув 223,1 тысяч рублей.

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