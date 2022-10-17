На Суздальском проспекте во время монтажа теплосетей труба рухнула на гаражи

На Суздальском проспекте во время монтажа теплосетей труба рухнула на гаражи
На Суздальском проспекте во время монтажа теплосетей труба рухнула на гаражи. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Петербурге труба упала на гаражи во время осуществления монтажа теплосетей. Инцидент произошел на Суздальском проспекте.

В ГУП «ТЭК СПб» заявили, что до этого собственникам выдавали предписание демонтировать гаражные постройки перед стартом работ. Комментарий ведомства по поводу произошедшего появился в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в группе «ВКонтакте».

Также пользователи приложили снимки произошедшего и пояснили, что в результате падения трубы никто не пострадал, а возведение в зоне работ построек — незаконно.

Подрядчик вёл монтаж тепловой сети по эстакаде на улице Симонова, 2. Гаражи при этом находились в охранной зоне тепловых сетей.

Отмечается, что сейчас ГУП «ТЭК СПб» ведет работу по освобождению охранной зоны. Также подчеркивается, что все работы проводились с соблюдением техники безопасности, а ответственность подрядной организации застрахована.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге суббота может стать официальным выходным днем без шума от ремонтных работ.

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