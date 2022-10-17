На Суздальском проспекте во время монтажа теплосетей труба рухнула на гаражи

На Суздальском проспекте во время монтажа теплосетей труба рухнула на гаражи. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На Суздальском проспекте во время монтажа теплосетей труба рухнула на гаражи. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Петербурге труба упала на гаражи во время осуществления монтажа теплосетей. Инцидент произошел на Суздальском проспекте.

В ГУП «ТЭК СПб» заявили, что до этого собственникам выдавали предписание демонтировать гаражные постройки перед стартом работ. Комментарий ведомства по поводу произошедшего появился в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в группе «ВКонтакте».

Также пользователи приложили снимки произошедшего и пояснили, что в результате падения трубы никто не пострадал, а возведение в зоне работ построек — незаконно.

Подрядчик вёл монтаж тепловой сети по эстакаде на улице Симонова, 2. Гаражи при этом находились в охранной зоне тепловых сетей.

Отмечается, что сейчас ГУП «ТЭК СПб» ведет работу по освобождению охранной зоны. Также подчеркивается, что все работы проводились с соблюдением техники безопасности, а ответственность подрядной организации застрахована.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге суббота может стать официальным выходным днем без шума от ремонтных работ.