Эксперт спрогнозировал, чего петербуржцам ждать от рынка жилья в ближайшие 3 месяца

Эксперт спрогнозировал, чего петербуржцам ждать от рынка жилья в ближайшие 3 месяца. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Эксперт спрогнозировал, чего петербуржцам ждать от рынка жилья в ближайшие 3 месяца. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Гендиректор агентства по недвижимости Максим Ельцов объяснил, чего ожидать от рынка недвижимости в Петербурге.

По словам эксперта, ситуация на рынке недвижимости сейчас непростая. Так, наблюдается слабый спрос из-за зависимости от ипотечного кредитования, но также недвижимость остается единственным безальтернативным способом сбережения денег. Об этом Ельцов побеседовал с телеканалом «Санкт-Петербург».

Отмечается, что горожане не очень хотят брать кредиты, та как за последние несколько недель ставки немного выросли. Цены при этом снижаются плавно.

При этом специалист не считает, что с точки зрения цены рынок серьезно изменится за три последующих месяца. Более того допускается, что она может просесть, но плавно.

По мнению специалиста, стоимость недвижимости может вырасти в среднесрочной перспективе из-за инфляционного разгона. Так, через несколько лет в рублях цены могут сильно подняться.

Ельцов рекомендует улучшать свои активы, менять одни объекты на другие для покупки более ликвидных, так как именно они со временем будут дорожать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ипотека по ставкам до 0,01% может быть рискованной для всех участников сделки. Как правило, низкие ставки достигаются за счет завышения цены квартиры на величину комиссии. Их застройщик перечисляют банку для компенсации выпадающих доходов.