Спасатели с собаками искали бомбу в туалете детского сада на Северном проспекте

Спасатели с собаками искали бомбу в туалете детского сада на Северном проспекте. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Спасатели с собаками искали бомбу в туалете детского сада на Северном проспекте. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Калининском районе детский сад №43 попал в поле зрения лжеминера. Злоумышленник сообщил, что в туалете учреждения заложена бомба.

Как стало известно Gazeta.SPB, 17 октября около 15:34 в отделение полиции поступило сообщение от 46-летней заведующей детского сада №43 Калининского района. Женщина рассказала, что в 15:26 на служебный телефон учреждения с неизвестного номера позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в туалете детского сада находится бомба. После этого злоумышленник положил трубку.

В 15:55 специалисты прибыли на место. После обследования учреждения с участием служебной собаки взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В результате на месте происшествия проводилась эвакуация в составе 177 человек. В 16:45 мероприятие по обследованию объекта было завершено.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что утром 18 октября специалисты узнали о пожаре в Невском районе, который удалось потушить до приезда спасателей. Выяснилось, что в кабинете вспыхнул внешний накопитель.