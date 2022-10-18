Спасатели с собаками искали бомбу в туалете детского сада на Северном проспекте

В Калининском районе детский сад №43 попал в поле зрения лжеминера. Злоумышленник сообщил, что в туалете учреждения заложена бомба.
Как стало известно Gazeta.SPB, 17 октября около 15:34 в отделение полиции поступило сообщение от 46-летней заведующей детского сада №43 Калининского района. Женщина рассказала, что в 15:26 на служебный телефон учреждения с неизвестного номера позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в туалете детского сада находится бомба. После этого злоумышленник положил трубку.
В 15:55 специалисты прибыли на место. После обследования учреждения с участием служебной собаки взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.
В результате на месте происшествия проводилась эвакуация в составе 177 человек. В 16:45 мероприятие по обследованию объекта было завершено.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что утром 18 октября специалисты узнали о пожаре в Невском районе, который удалось потушить до приезда спасателей. Выяснилось, что в кабинете вспыхнул внешний накопитель.