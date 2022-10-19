В полыхавшем металлическом вагончике на Танкистов погиб мужчина

В Курортном районе Петербурга произошел пожар — загорелся металлический вагончик. В результате пожара погиб один мужчина.

По информации пресс-службы петербургского МЧС, 19 октября в 6 утра спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Танкистов в поселке Солнечное Курортного района Петербурга.

Приехавшие на место специалисты установили, что загорелся металлический вагончик размером 3х6 метров — он выгорел по всей площади. Спасателям удалось сбить пламя лишь спустя 40 минут.

В результате пожара погиб мужчина, не успевший выбраться из полыхающего вагончика.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

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