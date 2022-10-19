Запиравший в квартире и поколачивавший свою тетку меркантильный петербуржец получил почти 4 года колонии

Колпинский суд дал почти 4 года колонии петербуржцу, вымогавшему деньги у своей тети весьма жестокими способами.

По информации пресс-службы судов Петербурга, 19 октября Колпинский суд признал Юрия Росицкого виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 163 (вымогательство) и 127 (незаконное лишение свободы) УК РФ.

Суд установил, что 24 августа 2021 году Росицкий, находясь в квартире в городе Колпино, потребовал у своей тети деньги в размере 5 тысяч рублей. Женщина отказалась, за что племянник начал ее пинать — мужчина нанес родственнице удары ногой в область паха, в бедро с правой стороны и в область левой ягодицы. Такие «аргументы» все-таки вынудили женщину отдать злоумышленнику требуемую сумму.

На этом горе-племянник не остановился и снова начал вымогать у тетки деньги. Мужчина 24 октября 2021 года потребовал у женщины 14 тысяч рублей. Пострадавшая их отдала и сообщила, что больше племянника в квартиру не впустит.

После такого выпад Росицкий закрыл входную дверь квартиры изнутри, закрутив задвижку плоскогубцами, и забрал у тетки мобильный телефон, чтобы та не смогла позвонить и позвать на помощь. Мужчина повалил пострадавшую на диван и попытался связать руки скотчем, при этом придавив ее своим телом. В результате женщине все-таки удалось вырваться и освободиться от скотча.

Росицкий ранее не был судим, вину признал и в содеянном раскаялся, а также извинился перед потерпевшей. Приняв во внимание эти обстоятельства, суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что спасателям в Киришах пришлось ломать двери квартиры для вызволения петербуржца, на неделю заточенного коллекторами-вымогателями.