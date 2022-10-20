Семья погибшей под колесами Audi жительницы Калужской области собирается подать в суд на Анну Большакову

Семья женщины, погибшей в ДТП в Калужской области, решила подать в суд на актрису Анну Большову.

По информации телеканала 360, сестра погибшей в Калужской области Виктория Желтова заявила, что семья намерена подать в суд на артистку Анну Большову.

«Навряд ли Олеся должна быть виновной. Почему она должна быть в том, что ее сбили?» — возмутилась Желтова.

По словам родственницы, погибшая Олеся Борисенко вернулась в деревню Грачевка на машине супруга, который высадил ее на неосвещенной развилке. Через несколько мгновений женщина оказалась под колесами машины актрисы.

«Гражданский муж, по его словам, отвез ее в деревню к сестре. Но он не повез ее к сестре налево, а повез направо, где темнота и оставил ее там. Да, она была в нетрезвом состоянии», — отметила женщина.

Желтова отметила, что всю ночь искала сестру, а утром позвонила в дежурную часть — ее попросили приехать в отделение полиции. Сама Анна Большова с семьей погибшей не связывалась. По мнению сестры погибшей, актриса попытается скрыть свою вину, поэтому семья будет подавать на нее в суд.