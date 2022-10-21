На Хасанской двухлетний ребенок погиб, упав с кровати

В Красногвардейском районе расследуют обстоятельства гибели двухлетнего ребенка.

Как стало известно Gazeta.SPB, 20 октября около 17:17 из больницы сообщили о трупе ребенка с телесными повреждениями, который был обнаружен на Хасанской улице в Петербурге.

В результате выезда специалисты установили, что в своей квартире в результате несчастного случая скончался двухлетний ребенок. На обоих щеках мальчика зафиксировали гематомы, также наблюдались ссадины лба и носа.

По версии следствия, несовершеннолетний по недосмотру 30-летней матери упал на пол с кровати. Известно, что погибший наблюдался в медицинском учреждении в связи с арахноинальной кистой в головном мозге.

Уточняется, что семья мальчика полная, благополучная, на учете не состоит. Мать — домохозяйка, а 30-летний отец работает оператором в одной из петербургских компаний по изготовлению окон.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

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