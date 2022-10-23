Уходящий циклон напомнит Петербургу о себе короткими воскресными дождями и пониженным давлением

Санкт-Петербург окажется 23 октября на периферии циклона, уходящего в Баренцево море. Последний выходной день будет похож на предыдущий,за исключением пониженного давления.

Петербургский синоптик Михаил Леус рассказал, какую погоду стоит ожидать в воскресенье, 23 октября. По его словам, в этот день синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться юго-западной периферией далекого циклона, уходящего в акваторию Баренцева моря.

«Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами вызовет небольшие и короткие дожди», — рассказал о влиянии циклона на погоду Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит +7…+9 градусов, а в Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

На следующий день, в понедельник, обойдется без осадков, однако в городе снова похолодает — днем будет всего +5…+7 градусов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что малоактивный антициклон принесет в Петербург субботние облака и слабые дожди.