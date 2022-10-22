Малоактивный антициклон принесет в Петербург субботние облака и слабые дожди

Санкт-Петербург 22 октября окажется в стороне от активных циклонов, что означает типичную осеннюю погоду с небольшим дождем и облаками.

Синоптик Михаил Леус рассказал, какую погоду ждать жителям Петербурга 22 октября. По его словам, сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена вытянувшимся с юга, малоактивным гребнем антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут слабые дожди.

Температура воздуха в Петербурге составит +7…+9 градусов, в Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье пройдут небольшие дожди, температура воздуха изменится мало.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что синоптик предупредил, что суббота будет немного теплее пятницы.