Двое злостных нарушителей ПДД из Петербурга по-очереди переехали 85-летнюю пенсионерку на трассе в Красном селе

В Гатчинскому районе Ленобласти решившая перебежать трассу в неположенном месте пенсионерка попала под колеса сразу двух авто. Женщина умерла на месте.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 22 октября на 10 километре трассы Красное село – Гатчина – Павловск 55-летний петербуржец на Lada совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода по ходу движения 85-летнюю пенсионерку с улицы Авиаконструкторов.

После этого другое авто, Volkswagen под управлением 36-летней петербурженки с признаками алкогольного опьянения, совершило повторный наезд на пенсионерку. Водительница медицинского освидетельствования отказалась, а старушка от полученных травм скончалась на месте.

Оба водителя только в 2022 году привлекались к ответственности за нарушения ПДД в общей сложности 17 раз, из них 5 — пришлись на женщину.

Подробные детали произошедшего устанавливаются.

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