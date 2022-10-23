Ранним утром на Севастьянова вспыхнул Mercedes

В Московском районе Петербурга произошел пожар, ставший уже классическим для города — у жилого дома вспыхнул Mercedes. Пламя смогли сбить за 10 минут.

По данным пресс-службы петербургского МЧС, 23 октября в 4:59 спасателям Петербурга поступило сообщение о пожаре в Московском районе у дома по улице Севастьянова.

Приехавшие на место пожара спасатели установили, что в автомобиле марки Mercedes сгорели сгораемые части. Пожар потушили через 10 минут, в пламени никто не успел пострадать.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Курортном районе Петербурга произошел пожар — загорелся металлический вагончик. В результате пожара погиб один мужчина..