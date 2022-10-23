Физики смогли превратить воду в золотой металл при помощи химической магии электронов

Физикам удалось получить металл из чистой воды при помощи заимствования электронов у щелочных металлов — калия и натрия.

По информации Nature, группа зарубежных исследователей смогла получить золотистый металл из чистой воды при помощи щелочных металлов и особой экспериментальной установки. Дело в том, что ври взаимодействии воды и щелочных металлов возникает бурная экзотермическая реакция — для решения этой проблемы ученые создали экспериментальную установку.

Исследователи наполнили шприц калием и магнием и поместили получившуюся смесь в вакуумную камеру. После этого на стенки камеры они выдавили капли металлической смеси и обработали их водяным паром.

Вода конденсировалась на капле с последующим образованием слоя с толщиной в одну десятую микрона. Электроны щелочных металлов перешли в воду вместе с положительными ионами металлов, что привело к удивительному эффекту — микрослой воды на время приобрел золотистый оттенок.

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