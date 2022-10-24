Петербургские власти рассказали, что чаще всего не устраивает семьи мобилизованных

Петербургские власти рассказали, что чаще всего не устраивает семьи мобилизованных. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургские власти рассказали, что чаще всего не устраивает семьи мобилизованных. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Смольном раскрыли самые частные жалобы петербургских семей мобилизованных граждан. В большинстве случаев речь идет о выплатах и сроках, а также механизмах их получения.

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что все вопросы, которые касаются частичной мобилизации в Петербурге находятся на личном контроле главы города. При этом вопросы, касающиеся материальной части, дополнительных выплат продолжают поступать. Об этом Эргашев побеседовал с изданием «Петербургский дневник».

Материальная помощь

По словам вице-губернатора, материальная помощь предоставляется людям вне зависимости от обращения, потому что в администрации уже есть сведения о призыве от районных военкоматов. В течение 24 часов со дня получения документов Городским информационно-расчетным центром деньги переводят на лицевые счета граждан.

Отмечается, что если материальная помощь почему-то так и не дошла, необходимо обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства мобилизованного. Обычно денежные средства начисляются автоматически.

Предоставление социальных услуг

Второй вопрос, который иногда всплывает — это предоставление социальных услуг для семей с детьми, пожилых людей и инвалидов. По словам Эргашева, на горячую линию Городского информационно-расчётного центра, работающего ежедневно, пришло свыше 100 обращений.

Меры социальной поддержки

А вот по мерам социальной поддержки вопросов возникает меньше, заметил вице-губернатор. Подчеркивается, что работа хорошо организована на местах и в районных администрациях. Кроме того, с 10 октября началось информирование родных мобилизованных по вопросам получения подобной помощи.

Кто помогает

Эргашев рассказал, что семьям мобилизованных стараются помочь сотрудники социальной сферы. Таким образом, со специалистом военкомата сидит сотрудник отдела социальной защиты населения и ведет опрос мобилизованного гражданина, чтобы выяснить потребности семьи, остающейся в городе. Вся информация и пожелания направляются в соответствующие структуры, заключил вице-губернатор.

Также отдельно рассматривается ситуация с животными мобилизованного, которых забирают на передержку. Работой по приему питомцев занимаются специалисты Управления ветеринарии и представители национальной ассоциации организаций помощи животным «Мы вместе».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуме заявили о продолжении частичной мобилизации, которая пока идет по плану. О сроках ее завершения сказано не было. До этого Минобороны заявило, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч человек.