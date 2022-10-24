В Петербурге утвердили проект планировки для строительства метки метро от «Беговой» до «Планерной»

В Петербурге утвердили проект планировки для строительства метро от "Беговой" до "Планерной". Фото: Baltphoto

В Петербурге утвердили проект планировки для строительства метро от "Беговой" до "Планерной". Фото: Baltphoto

Петербургское правительство утвердило проект планировки территории для осуществления строительства продолжения «зеленой» ветки метро, которая протянется от «Беговой» до «Планерной».

Соответствующее постановление появилось на сайте Смольного. Таким образом, в Смольном согласовали расположение тоннелей и надземных сооружений метрополитена, включая вестибюли. В ближайшее время могут начаться подготовительные работы с переносом коммуникаций и инженерных сетей.

В честности, необходимо подготовить участок Невско-Василеостровской линии от «Беговой» до «Планерной», технически носящей название «Зоопарк». По имеющимся материалам, в состав участка войдёт и промежуточная станция «Богатырская», или «Туристская».

Предполагается, что «Планерная» будет пересадочной, с неё можно будет перейти на «Шуваловский проспект» пятой «фиолетовой» ветки метро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 25 октября станция метро «Чернышевская» в Петербурге закрывается на реконструкцию.