В Петербурге стало больше сомнительных компаний, незаконно предлагающих услуги по обмену валюты

В Санкт-Петербурге участились случаи пользования иранскими вариантами трансграничных переводов. Выяснилось, что некоторые городские компании предлагают клиенту или его доверенному лицу передать наличные в городах-миллионниках и получить евро в Испании или Финляндии. Возможен и обратный вариант, однако ни то, ни другое в правовое поле не вписывается.

О новых нелегальных способах и сомнительных компания, действующих на фоне отключения от SWIFT некоторых российских банков и четких правил вывода средств за границу рассказала «Мойка78».

Сейчас в городе также действуют специальные боты в мессенджерах. Через них также можно осуществить трансграничные переводы. Предполагается, что деньги поступают на иностранную карту за минусом комиссии, но ее размер прямо не озвучивается. Более того, есть большой риск нарваться на мошенников.

Также через финансовых посредников российские собственники недвижимости в Эстонии и Финляндии могут оплатить свои счета на ЖКХ. Такое предложение актуально, так как правительства упомянутых стран собрались национализировать собственность в случае, если владельцы накопят большие счета за коммуналку.

Помимо этого в сети были обнаружены электронные «обменники», представляющие собой чаты и форумы, на которых есть предложения продать рубли за евро, доллары и турецкие лиры. Также можно и купить валюту, оставив запрос. При этом курсом управляет продавец и, чем больше сумма, тем больше обменники готовы приближаться к курсу Центрального банка. Но немногие продавцы валюты в Петербурге могут отправиться с покупателем в банк для проверки подлинности денег.

Юристы же, в свою очередь, предупредили горожан, что деятельность подобных компаний незаконна, так как обменивать валюту может только организация, получившая на это лицензию Банка России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкинском районе мошенник под предлогом покупки криптовалюты убедил пенсионерку перевести на подконтрольный счет 1 464 100 рублей, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».