Предложение о покупке криптовалюты соблазнило 75-летнюю петербурженку отдать мошенникам 1,5 млн рублей

Предложение о покупке криптовалюты соблазнило 75-летнюю петербурженку отдать мошенникам 1,5 млн рублей
Фото: unsplash

В Пушкинском районе Петербурга местная пенсионерка повелась на уловку мошенников, предложивших ей прикупить криптовалюты почти на 1,5 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 22 октября в полицию обратилась 75-летняяя пенсионерка, проживающая в доме на улице Широкой. Женщина заявила, что с 8 по 21 октября неизвестный позвонил ей на телефон и путем обмана сообщил, что является финансовым консультантом.

Мошенник под предлогом покупки криптовалюты убедил женщину перевести на подконтрольный счет 1 464 100 рублей, причинив пенсионерке материальный ущерб в особо крупном размере.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что хотевшая подзаработать на инвестициях пенсионерка из Гатчины лишилась 2,5 млн рублей из-за мошеннического приложения.

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