Петербург потратит грядущей зимой почти 30 млрд рублей для перехода на новую систему уборки снега

Северная Столица в 2023 году профинансирует поэтапный переход города на новую систему уборки снега — на это власти потратят суммарно почти 30 млрд рублей.

По данным пресс-службы Смольного, правительство Петербурга заложило в проект бюджета на 2023 год переход на новую систему уборки снега.

Первыми на новую схему переведут районы — для содержания внутриквартальных территорий им на три года предоставят 15,2 млрд рублей. Из этой суммы на 4 млрд 300 млн рублей город уже закупил 1160 единиц уборочной техники. Районные жилищные агентства получат 10 млрд 900 млн рублей для выполнения новых функций по уборке.

На втором этапе на новую схему начнут переходить и дорожные службы. Так в проекте бюджета предусмотрели 13 млрд 400 млн рублей для обновления оборудования. Помимо масштабных закупок новой техники, город возьмет на себя организационные расходы на формирование штатов новых государственных учреждений.

В Сольном уточнили, что процесс модернизации не будет быстрым, а полноценный переход на «новые рельсы» произойдёт в течение 2-3 лет.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Минфин сократил отчисления Петербургу почти на 6 млрд рублей.