Тело пропавшей неделю назад россиянки нашли в море около острова Пхукет

На Пхукете нашли тело пропавшей россиянки. Женщина лежала в воде за 1 км от того места, где она заходила с пляжа.

По данным ТАСС, генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что тело пропавшей на прошлой неделе на острове Пхукет россиянки Елены Радченко обнаружили в море.

«Туристическая полиция сообщила, что тело россиянки было обнаружено в море в 1 км от того места, где она заходила. Прибывшим вместе с женщиной друзьям предстоит процедура опознания. Вместе с тем в полиции уверены, что это она, поскольку на ней был купальник необычного цвета», — поделился деталями происшествия Соснов.

Сообщалось, что пропавшая 20 октября не вернулась в один из отелей Пхукета, где остановилась. После этого представитель турфирмы обратился в правоохранительные органы и генконсульство. На поиски женщины снарядили более 100 человек, включая полицию, водолазов, береговую охрану.

Стоит отметить, что в последние дни на Пхукете из-за сезона дождей волны в море могут достигать трех метров. Несмотря на выставленные на пляжах красные флаги, люди продолжают купаться.

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