«А я и не знал»: звезда «Моей прекрасной няни» Сергей Жигунов с юмором прокомментировал новость о своей смерти

Сергей Жигунов с юмором отреагировал на фейковую новость о своей смерти.

По информации Starhit, актер Сергей Жигунов, известный по роли в сериале «Моя прекрасная няня», давно привык к самым нелепым слухам в свой адрес — даже новость о собственной смерти не смогла выбить звезду из равновесия.

В одном из СМИ появилась новость с текстом: «Ушел Сергей Жигунов… Час назад сообщили об отравлении актера…». Публикацию сопровождал грустные ролик с фотографиями артиста. Жигунов отреагировал на абсурдную публикацию весьма лаконично и с долей юмора.

«А я и не знал», — изящно отметил 59-летний актер.

Сергей Жигунов в целом славится своих чувством юмора, что подтверждает его рассказ о службе в армии во время съемок в «Гардемаринах».

«Человеческий организм так устроен, что все самое тяжелое потом воспринимается с юмором. Например, служба в армии. Она как раз совпала со съемками в «Гардемаринах». Служил я в кавалерии и многому полезному там научился: чистить лошадь, прикручивать шипы к подковам, рубить лозу в конном строю, убирать навоз и так далее. Была у нас кобыла Ягодица, которая била по ведру, видно, у нее имелись какие-то психические отклонения, лягалась все время. Мы развлекались — кидали ведро вдоль прохода, она попадала сходу по ведру. Все неуставные синяки списывали на Ягодицу. «Откуда ушиб?» — «Ягодица задела», — со смехом вспоминал Жигунов.

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