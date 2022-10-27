В Петербурге с начала года выросло число нуждающихся в подработке

Почти половина петербуржцев хотели бы найти источник дополнительного дохода к своей основной работе.
По данным исследования службы hh.ru, в Северной столице 47% жителей ищут подработку. Оказалось, что в сравнении с началом текущего года число граждан, которые ищут дополнительный доход, в городе выросло на 2%.
Активно занимаются поиском подработки не только петербуржцы, но и жители других регионов. Однако меньше всего в этом заинтересованы соискатели из Москвы и Московской области, а больше всего люди, проживающие на Дальнем Востоке.
В Петербурге же 41% горожан достаточно основной заработной платы, при этом у 9% петербуржцев подработка уже есть, остальные респонденты ответить на вопрос о том, хватает ли им денег на покрытие нужд, затруднились.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что чаще всего пишут отзывы в интернете петербуржцы из сфер сельского хозяйства, охраны и безопасности, а также специалисты банковской отрасли.