В Петербурге с начала года выросло число нуждающихся в подработке

В Петербурге с начала года выросло число нуждающихся в подработке. Фото: Pxhere

В Петербурге с начала года выросло число нуждающихся в подработке. Фото: Pxhere

Почти половина петербуржцев хотели бы найти источник дополнительного дохода к своей основной работе.

По данным исследования службы hh.ru, в Северной столице 47% жителей ищут подработку. Оказалось, что в сравнении с началом текущего года число граждан, которые ищут дополнительный доход, в городе выросло на 2%.

Активно занимаются поиском подработки не только петербуржцы, но и жители других регионов. Однако меньше всего в этом заинтересованы соискатели из Москвы и Московской области, а больше всего люди, проживающие на Дальнем Востоке.