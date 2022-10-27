Следственный комитет открыл в Петербурге «горячую линию» для мобилизованных граждан и их семей

Следственный комитет открыл в Петербурге горячую линию для мобилизованных граждан и их семей. Фото: Unspalsh

Следственный комитет открыл в Петербурге горячую линию для мобилизованных граждан и их семей. Фото: Unspalsh

В Санкт-Петербурге появилась новая «горячая линия» для мобилизованных петербуржцев, их семей и для участников специальной военной операции.

Решение было реализовано по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Петербургу, обращения на «горячую линию» принимаются в круглосуточном режиме по телефону:+7 921 762-67-16.

Так, у петербуржцев есть возможность проконсультироваться по поводу возникших неясностей и проблем касательно мобилизации. В пресс-службе уточняется, что на сайте Главного военного следственного управления СК РФ можно посмотреть номера телефонов окружного звена ВСУ СК России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что одним из главных вопросов россиян: «Когда закончится частичная мобилизация?». Точного ответа на него никто не дает, но предположений и неопределенных высказываний прозвучало много. С момента заявления президента о завершении мобилизационных мероприятии уже практически прошли обещанные две недели.