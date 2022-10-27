Вечером 27 октября будут раскрыты имена победителей премии «Город действия»

Несмотря на то, что жюри уже определила имена первых победителей премии «Город действия» от Мойки78, раскроют их только сегодня вечером. Также осталось подвести итоги зрительских симпатий, после чего можно будет перейти к награждению.

Волонтеры и организации, добровольно занимающиеся улучшением жизни в Петербурге, боролись за победу в четырех номинациях: «Волонтерское движение Петербурга и Ленинградской области», «Социальный Петербург», «Зоозащитное движение» и «Экологические движение», напоминает «Мойка78».

В этом году премия «Город действия» объединила 35 индивидуальных участников, благотворительных фондов и других важных для развития города организаций.

Имена главных героев-победителей станут известны уже сегодня вечером на странице премии в социальной сети «Вконтакте». Все будут поощрены партнерами премии: сетью книжных магазинов «Буквоед», пиццерией «Додо Пицца», ювелирной сетью «585 Золотой», Автошколой «Светофор» и Большим Санкт-Петербургским Государственным Цирком. Также спонсором мероприятия выступает бренд мужской косметики REBEL.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 октября жюри определило имена первых победителей премии «Город действия» от «Мойки78».