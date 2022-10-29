Российских старшеклассников научат оказывать первую помощь в бою и обращаться с автоматом Калашникова в рамках новой программы ОБЖ

Российских старшеклассников научат оказывать первую помощь в бою и обращаться с автоматом Калашникова в рамках новой программы ОБЖ
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ОБЖ появятся элементы начальной военной подготовки для учеников ученики 10-11-х классов. Детей научат обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощь в бою, а также изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5

По портала проектор нормативных правовых актов РФ, в школьном предмете»Основы безопасности жизнедеятельности» появится модуль, посвященный начальной военной подготовке. Так ученики 10-11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказанию первой помощи в бою, изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5, с

Проект Федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования предусматривает модуль «Элементы начальной военной подготовки» в разделе, посвященном содержанию учебного предмета ОБЖ.

«Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5», — сказано в документе.

Школьники также будут изучать действия в современном общевойсковом бою, состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата, способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.

Кроме того, детей ознакомят со средствами индивидуальной защиты и оказанием первой помощи в бою, различными способами переноски раненых с поля боя, сооружениями для защиты личного состава.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Смольный направит около 9 млрд на питание петербургских школьников-льготников.

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