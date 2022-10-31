Главный синоптик Петербурга назвал 31 октября самым холодным днем года

Главный синоптик Петербурга назвал 31 октября самым холодным днем года
Фото: unsplash

Мощное похолодание сделало 31 октября самым холодным днем текущего года, а на востоке Ленобласти даже выпало до 9 см снега.

Главный синоптик Петербурга Михаил Колесов прокомментировал неожиданный приход мороза в город. По его словам, в тылу «штормового» циклона похолодало настолько сильно, что специалистам пришлось вносить коррективы в самый холодный день месяца. Еще в середине предыдущей недели синоптики и не могли представить настолько мощного похолодания.

«Вчера в Санкт-Петербурге температура воздуха понижалась в течение суток постоянно, от +11 гр. ночью до +3 гр. днем. Сегодня тоже очень холодно, днем максимум температуры будет только около +5 гр. Если учитывать холодную ночь +0,3 гр., то день 31 октября станет самым холодным в этом году», — отметил Колесов.

Благодаря циклону, вчера на востоке Ленинградской области выпали осадки в виде снега, который образовал временный покров в несколько сантиметров.

«Сегодня утром высота снега в Тихвине до 9 см., в Вознесенье +8 см., на других станциях до 3-4 см. Но, так как на этой неделе будет положительная температура воздуха, то этот снежный покров сойдет», — резюмировал синоптик.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что гребень антициклона стабилизирует погоду в Петербурге в последний день октября.

Александр Колесов новости СПб погода снег холода


 

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