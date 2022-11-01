В Петербурге возвели памятник министру путей сообщения Российской империи Михаилу Хилкову

В Петербурге возвели монумент министру путей сообщения Российской империи Михаилу Хилкову. Его установку приурочили к 185-летию железных дорог России.

В Петербурге в честь 185-летия железных дорог России установили памятник министру путей сообщения Российской империи Михаилу Хилкову, который руководил строительством Транссибирской магистрали. Информацией об этом поделился вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Хилков возглавлял Министерство путей сообщения с 1895 по 1905 годы. За данный период протяженность железных дорог в Российской империи выросла почти вдвое – с 35 тысяч до 60 тысяч километров. В Петербурге на данный момент проходит выставка «Царская забава», посвященная 185-летию Царскосельской железной дороги.

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