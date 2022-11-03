Петербургские туропреаторы отправятся в Индию за новыми туристами

На фоне повышения международной напряженности и изменения устоявшихся туристических потоков российские туроператоры могут организовать поездки в Россию гостей из Индии.

В конце ноября 2022 года в индийском штате Керала при поддержке местного департамента туризма и почетного консульства РФ в Тривандруме пройдет выставка российских туристических продуктов.

Как рассказали в «Туристическом кластере Санкт-Петербурга и СЗФО», который является координатором мероприятия, российские туроператоры смогут представить свои проекты.

По данным организаторов, только за 2019 году из Индии в другие страны выехали больше 26 млн туристов. Порядка миллиона из них в докризисную эпоху приезжали в Россию. В наше стране они посещали Москву и Петербург, а также проявляли интерес к Сибири.