В Петербурге может появиться сервис, облегчающий поиск потерянных вещей

Цифровой сервис, предназначенный для поиска потерянных вещей, может появиться в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Одним из сервисов, отмеченных на всероссийском конкурсном проекте «Код Петербурга», который подошел к концу в октябре 2022 года, стало мини-приложение VK «Помогите найти», разработанное Сергеем Плаксиным из Воронежа.

«В приложении можно опубликовать объявление о потерянной или найденной вещи с указанием ее категории: документы, ключи, драгоценности, телефоны, электроника, сумки, прочее», – рассказали в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что сервис интегрирован с порталом «Лиза Алерт», благодаря чему с его помощью удобно просматривать информацию о пропавших гражданах.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге создали нейросеть для диагностики болезни Паркинсона.