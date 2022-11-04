Посол Антонов: ценовой потолок могу распространить на газ и металлы

Посол Антонов: ценовой потолок могу распространить на газ и металлы
Фото: Pixabay

Посол Антонов рассказал, что планируют сделать на Западе чтобы удержать цены. Политик поделился информацией.

Посол России Антонов предупредил о риске распространения ценового потолка. В интервью американскому изданию он заявил, что механизм ценовых ограничений, который американцы собираются испытать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен на другие категории, в том числе газ и металлы.

Как сообщают РИА новости, Антонов пояснил, что Россия остановит поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм для искусственного удерживания цен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия опровергла сообщения о запрете на въезд в ЕС из России.В посольстве Финляндии в Москве заявили, что сообщения СМИ о запрете на въезд в Евросоюз российским туристам не соответствуют действительности.

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