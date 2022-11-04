Как Петербург отпразднует День народного единства

Как Петербург отпразднует День народного единства
Фото: Baltphoto

Рассказываем, куда сходить на День народного единства в Петербурге. Состоится ряд праздничных мероприятий.

По всей России 4 ноября отмечают День народного единства, Петербург не стал исключением. Рассказываем, что можно посетить в праздничный выходной.

Во-первых, петербуржцы смогут посетить фестиваль «Чудо света», который пройдет в Петропавловской крепости. Красочное представление будет проходить в течение трех дней. Вход свободный, начало в 19:00.

В историческом парке «Россия – моя история» состоится бесплатный концерт ансамбля «Казачья доля». Начало в 15:00. В доме культуры «Суздальский» горожан ждет фестиваль анимации «Главный кадр». В течение дня там можно будет увидеть анимационные работы, созданные жителями разных уголков страны. А в период с 16:55 до 00:00 Дворцовый мост засияет триколором по случаю праздника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вечером 4 ноября в Петербурге осветят Дворцовый и Петроградский мосты. В День народного единства, 4 ноября, Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны будут освещены в цвета российского триколора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

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