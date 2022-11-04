Эрдоган договорился с Путиным о поставке зерна нуждающимся странам бесплатно

Эрдоган договорился с Путиным о поставке зерна нуждающимся странам бесплатно
Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности России безвозмездно отправлять зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Он отметил, что поставки будут осуществляться в тандеме. Эдроган пояснил, что предложение поступило от российского лидера.

Как сообщают РИА новости со ссылкой на местные СМИ, глава Турции добавил, что западные страны пытаются научить других гуманности, но игнорируют проблему голода на африканском континенте. Он сравнил Европу в глазах ее лидеров с «райским садом», а остальной мир – с «дикой травой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эрдоган проведет референдум по вопросу официального ношения женщинами хиджаба. Дело в том, что страна официально светская, поэтому в госучреждениях ношение предметов религиозной одежды вызывало много споров. Ранее президент заявлял, что проблемы ношения в Турции женщинами хиджаба нет.

африка Россия турция


 

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