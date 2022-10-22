Эрдоган проведет референдум по вопросу официального ношения женщинами хиджаба

Президент Турции предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба. Дело в том, что страна официально светская, поэтому в госучреждениях ношение предметов религиозной одежды вызывало много споров.

По данным ТАСС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о закреплении в конституции страны права женщин носить хиджаб.

«Говорю об этом впервые. Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится», — сказал Эрдоган в субботу, 22 октября.

Президент Турции комментировал инициативу лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, который изначально и предложил внести соответствующий законопроект в парламент.

Эрдоган ранее заявлял, что проблемы ношения в Турции женщинами хиджаба нет. В стране фактически узаконено ношение мусульманских атрибутов одежды в госучреждениях. Все дело в оппозиции, которая ранее видела в этом нарушение принципов светского устройства государства, а сейчас в преддверии всеобщих выборов выступила с инициативой «закрепления в законодательстве религиозных свобод».

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