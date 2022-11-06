Патриарх Кирилл рассказал, что угрожает существованию России

Патриарх Кирилл надеется, что Россия справится со всеми опасностями. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Патриарх Кирилл надеется, что Россия справится со всеми опасностями. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия столкнулась с опасностями, которые угрожают ей гибелью.

По его словам, в текущей мировой ситуации сложились такие опасности, которые бросают вызов самому существованию России. Патриарх Кирилл выразил надежду, что страна пройдет через все трудности с божьей помощью.

«Просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани», — отметил епископ Русской православной церкви.

Он добавил, что могущественные зарубежные силы сделают все для того, чтобы ослабить народы Руси, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне стали более сплоченными. Причина во внешнем давлении и непростой политической ситуации.