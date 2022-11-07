В Петербурге изобрели робота-художника

Ученые из команды Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета создали робота-художника.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сейчас робот еще не может создавать шедевры, но уже искусно копирует существующие картины. На то, чтобы создать качественную копию у него уходит около 25 часов. При этом робот также должен делать паузы, из-за чего время работы увеличивается до недели.

«Мы создали систему и алгоритм, который позволяет нам по заданному цвету подбирать пропорции красок. Машина смешивает их физически – так же, как и художник на палитре, и наносит их», – рассказал руководитель проекта, доцент кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

В будущем робот станет реставратором и будет незаменимым помощником для коллег-людей, отмечают разработчики. Эксперимент с первой работой запланирован на ближайшие два года.