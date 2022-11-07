Минсельхоз: цены на картофель необходимо удержать

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассчитывает не дать ценам на картофель вырасти, несмотря на сложности при уборке, связанные с погодными условиями. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе выставки «Global Fresh Market».

«Если помните, в прошлом году у нас цены на картофель резко скакнули вверх- это была самая растущая позиция – картофель и «борщевой набор», которые дали прирост инфляции. В этом году мы снизились сильно и дошли до нормального равновесного уровня по ценам, который надо удержать», – цитирует ее слова РИА Новости.

Также отмечается, что, согласно прогнозам Минсельхоза, в организованном секторе в 2022 году соберут 7 миллионов тонн картофеля – на 0,2 миллиона больше, чем было в прошлом году. Это поможет не допустить рост цен.

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