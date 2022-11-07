Петербург стал четвертым регионом России по доступности аренды жилья

Санкт-Петербург занял четвертое место в списке регионов Российской Федерации по доступности аренды жилья. Рейтинг субъектов в самой доступной арендой составило РИА Новости.

Согласно проведенному исследованию, аренда квартиры в Северной столице доступна 55% семей. При этом объем семейного дохода, необходимый для оплаты жилья и повседневных расходов в Санкт-Петербурге, оценивается в 100,1 тысячи рублей. Регионами с наибольшей доступностью аренды оказались Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа.

Москва оказалась на 13-ом месте, а Ленинградская область – на 20-ом. Также отмечается, что по всей России доступность аренды пошла вниз. Если в 2021 году съем жилья могли себе позволить около 45% семей, то сейчас – только 40%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за месяц стоимость новостроек в Петербурге упала на 0,8%.