За месяц стоимость новостроек в Петербурге упала на 0,8%

За месяц стоимость новостроек в Петербурге упала на 0,8%
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Северной столице наблюдается понижение цен на новостройки. Риелторы больше не могут повышать цены на первичную недвижимость – она уже достигла предела покупательской способности.

Как сообщает «Коммерсантъ», за прошлый месяц средняя динамика на крупнейших региональных рынках составила только0,2%. При этом застройщики ради привлечения покупателей объявляют о различных скидках и акциях.

Стоимость недвижимости на первичном рынке в Санкт-Петербурге, в свою очередь, снизилась в среднем на 0,8% за месяц – до 235,6 тысяч рублей за «квадрат». Стоит отметить, что стоимость новостроек еще может колебаться в зависимости от активности покупателей.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что на рынке новостроек затишье на фоне частичной мобилизации. Уменьшение числа покупателей новостроек наблюдается с конца сентября. За прошедший месяц продажи на первичном рынке недвижимости снизились на 10-15%.

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