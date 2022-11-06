На рынке новостроек затишье на фоне частичной мобилизации

Квартиры в новостройках в городах-миллионниках России стали хуже продаваться на фоне частичной мобилизации. Вместе с этим на первичном рынке недвижимости незначительно поднялась стоимость «квадрата».

Как сообщает «Коммерсантъ», нехватка покупателей новостроек наблюдается с конца сентября. За месяц продажи на первичном рынке недвижимости упали на 10-15%.

Аналитики связывают падение активности с общим снижением уверенности покупателей. Однако в последнюю неделю на рынке фиксируются признаки восстановления. По мнению экспертов, отложенный спрос удастся реализовать благодаря завершению частичной мобилизации.

Также стало известно, что средняя стоимость жилья в новостройках в 18 крупнейших регионов России за месяц увеличилась на 0,2%, до 137 тысяч рублей. Дальнейшего роста цен аналитики не ожидают: в большинстве городов они уже достигли предела покупательной способности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что частичная мобилизация спровоцировала появление на рынке недвижимости объявлений о продаже квартир с пометкой «срочно».