Стало известно, сколько квартир «срочно» продают в Петербурге из-за частичной мобилизации

Сейчас на рынке недвижимости есть объявления о продаже квартир с пометкой «срочно», но частичная мобилизация несильно отразилась на увеличении подобных предложений.

Всего 2% объявлений в Петербурге на сегодняшний день имеют пометку «срочно». На 18 октября выявили около 28,1 тысячи петербургских квартир, из которых только 468 объектов продаются с соответствующим примечанием. Об этом пишет «Мойка78».

При этом определить имущество тех, кто собрался уехать, несложно. При этом совсем не обязательно, что будет указана пометка «срочно». В описании подобных объявлений можно встретить фразы «Продает супруга» или «Продает знакомая».

Также, как правило, подобное жилье отдают с небольшим дисконтом. Гендиректор «ПРАЙД ГРУПП» Алексей Бондарев считает, что предпочтительно искать квартиры тех, кто уехал, в разделе аренда, так как человеку приятно понимать, что будет место, куда еще можно вернуться.

По мнению специалистов, потенциальные покупатели осторожно рассматривают жилье, которое можно приобрести только по доверенности, так как такую сделку можно признать недействительно и отозвать право на собственность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что увеличение обеспеченности россиян квартирами к 2030 году несильно улучшит их жилищные условия.