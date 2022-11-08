В Петербурге повестку прислали пропавшему без вести на крейсере «Москва»

В Петербурге повестка пришла пропавшему без вести матросу. Он исчез после крушения крейсера «Москва».

В Петербурге пришла повестка пропавшему без вести матросу после крушения крейсера «Москва». В конце октября уведомление выслал военкомат Фрунзенского района. Мужчина числился официально пропавшим без вести с момента потери судна в Черном море.

Как сообщает «Коммерсант», в повестке написано, что матрос обязан явиться в военкомат «для уточнения документов». Мать мужчины подтвердила, что получила документ за него, но подробности раскрывать не стала. Она лишь отметила, что произошедшее – путаница.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что впервые суд Петербурга зарегистрировал жалобу на штраф за неявку в военкомат по повестке. По словам молодого человека, в военкомате он был, поэтому необходимо прекратить производство по делу. Суд Петербурга принял жалобу.