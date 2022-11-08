Zara и Bershka возвращаются в Россию под новыми названиями

Zara и Bershka возвращаются в Россию под новыми названиями
Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

Популярные европейские марки одежды вернутся по новыми вывесками. Россияне снова смогут одеться в Zara и Bershka.

Zara и Bershka вернутся в Россию, но под новыми названиями. Группа компаний Daher покупает в России бизнес компании Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и другие.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на испанский холдинг, производитель достиг первоначального соглашения, подлежащего одобрению российского правительства. Сделка поможет сохранить рабочие места. Группа компаний Daher продолжит работу в РФ под собственными брендами. Известно, что Zara получит название «Новая мода».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России могут снова заработать магазины косметики и парфюмерии бренда Dior. Основные магазины компании пока останутся закрытыми. Об этом заявили в крупной консалтинговой компании CORE.XP.

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