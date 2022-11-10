Минпросвящения официально дало определение «домашнему заданию»

Минпросвящения официально дало определение «домашнему заданию»
Фото: unsplash

Министерство Просвещения Российской Федерации прописало понятие «домашнее задание» в нормативных актах. Соответствующие документы были опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее – домашнее задание)», – уточнили в документации.

Также отмечается, что домашнее задание предусматривает выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ. При этом важно отметить, что место жительства не является единственным местом, где его можно выполнять, согласно определению.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что со следующего учебного года в школах появится курс по начальной военной подготовке.

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